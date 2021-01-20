بالصور.. إنذارات لإخلاء الوحدات السكنية المقتحمة ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وزعت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، إنذارات، لإخلاء الوحدات السكنية المقتحمة بطرق غير مشروعة، وسرعة سداد إيجارات المساكن بعدد من مناطق الحي.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه جرى توزيع إنذارات لإخلاء عدد من الوحدات السكنية المقتحمة بطرق غير مشروعة، بمنطقتي نفيسة القديمة واللبانة الجديدة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء الاقتحام بالقوة الجبرية.

وأوضح أنه جرى لصق وتوزيع إنذارات للمطالبة بسرعة سداد الإيجارات السكنية المتأخرة على عدد من الوحدات السكنية بمنطقة الرحاب.