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صحيفة أمريكية تتهم باستغلال سلطة العفو الرئاسي لإنقاذ الحلفاء

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صحيفة أمريكية تتهم ترامب باستغلال سلطة العفو الرئاسي لإنقاذ الحلفاء صحيفة أمريكية تتهم باستغلال سلطة العفو الرئاسي لإنقاذ الحلفاء

مصراوي Masrawy

11:46 ص الأربعاء 20 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

رأت صحيفة "يو.إس.آية.توداي" الأمريكية أن الرئيس دونالد يستغل سلطته في إنقاذ الحلفاء من المخاطر القانونية، معتبرة أنه يستهزئ بعملية العفو الرئاسي التقليدية.

وذكرت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن ترامب الذي لطالما استغل السلطة المختصة بمنح الرأفة كأداة سياسية أصدر موجة أخيرة من العفو وتخفيف الأحكام في آخر ليلة له في منصبه، مما قدم الإغاثة لمزيج من المنتفعين من بينهم مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون وأحد أبرز القائمين على حملات جمع التبرعات في الحزب الجمهوري إليوت برويدي وعمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك.

وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن ترامب منح عفو عن 73 شخصًا وخفف الأحكام الصادرة بحق 70 شخصًا آخرين، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين قانونيين، قولهم إن ترامب حوّل سلطة العفو الرئاسي إلى مشروع شخصي مصمم لمكافأة الأصدقاء والمؤيدين السياسيين.

وأشارت إلى أن ترامب في كثير من الحالات لم يعمل مع مكتب العفو في وزارة العدل، لكنه اتخذ إجراءً من تلقاء نفسه بناءً على طلبات من جماعات الضغط وكبار مساعديه.

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