تناوبوا اغتصابها داخل "عشة".. تفاصيل اختطاف ربة منزل في الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف ربة منزل واغتصابها تحت تهديد السلاح.

كان قسم شرطة ثالث المنتزه تلقى بلاغًا باختطاف ربة منزل تحت تهديد السلاح أثناء تواجدها صحبة أحد أقاربها داخل سيارة بالطريق الساحلي الدولي، بنطاق القسم.

وبسؤال شاهد الواقعة، قرر أنه تربطه صلة قرابة بربة المنزل المختطفة، مشيرًا إلى أنها يوم الحادث استقلت معه سيارته لتوصيلها لقضاء بعض الأغراض.

وأضاف في التحقيقات أنه أثناء سيره بالطريق الدولي بآخر شارع 45 فوجئ بـ 3 أشخاص يستوقفونه، وأحدثوا إصابته، واختطفوا المذكورة وهربوا إلى داخل الزراعات.

وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المجني عليها.

وفي وقت لاحق، نجح ضباط المباحث في تحديد شخصية أحد الجناة وضبطه من خلال رسالة أرسلتها المجني عليها من هاتف أحد المتهمين إلى هاتف والدتها تظهر فيها صورته على تطبيق "واتس آب"، إذ تبين أنه مسجل سرقة.

وتوصل فريق البحث الجنائي إلى مكان احتجاز المجني عليها صباح اليوم التالي لاختطافها، وألقي القبض على المتهمين وهم كل من "شعبان.ر" 24 عامًا، بائع متجول، و"محمد.ح" 32 عامًا، عاطل، "حسين.ع" 25 عامًا، بائع خضار.

وبسؤال المجني عليها "هـ" 27 عامًا، ربة منزل، قالت إنها كانت بصحبة قريبها وفوجئت بالمتهمين يشهرون الأسلحة البيضاء في وجههما واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى "عشة" بالزراعات واحتجزوها وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح.

وأضافت المجني عليها في التحقيقات أنها لجأت إلى حيلة حتى تتخلص منهم وأوهمتهم بضرورة إرسال رسالة إلى والدتها لطمأنتها على أن تبعد تهمة اختطافها عنهم، والادعاء بأن سائق توكتوك اختطفها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثالث المنتزه، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في السرقة بالإكراه، وخطف أنثى واحتجازها واغتصابها تحت تهديد السلاح، وحيازة أسلحة بيضاء.