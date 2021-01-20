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الصحة الروسية تدرس وثائق لقاح ثالث ضد كورونا لتسجيله رسميا

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الصحة الروسية تدرس وثائق لقاح ثالث ضد كورونا لتسجيله رسميا الصحة الروسية تدرس وثائق لقاح ثالث ضد كورونا لتسجيله رسميا

مصراوي Masrawy

11:15 ص الأربعاء 20 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن الوزارة استلمت الوثائق لتسجيل لقاح ثالث ضد ، تم تصميمه في مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
وأضاف الوزير -في تصريحات أوردتها قناة " اليوم" اليوم الأربعاء- أنه بهذا الشكل، بات يوجد في روسيا لقاحات، تم تصميمها باستخدام ثلاثة تكنولوجيات مختلفة، وهذا يعد مساهمة كبيرة في الانتصار على وباء كوفيد-19.
وفي أغسطس من العام الماضي، تم في روسيا تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تصميمه وإنتاجه في مركز "جاماليا" الروسي.
في وقت لاحق من العام الماضي، تم تسجيل لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".
ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، يتميز اللقاحان المذكوران، بقدر عال من الأمان والفعالية، ويتم استخدامهما في عمليات التطعيم الجارية في روسيا.

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