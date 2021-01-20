القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بالمنوفية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية التدريب على الوحدة المتنقلة بمدينة الشهداء، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها محمد سعفان وزير القوى العاملة، في قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح على حامد الزقم وكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات في الفترة الصباحية، و 10 متدربين على مهنة كهرباء المنازل في الفترة المسائية، وجار تجهيز دورة تدريبية على مهنة السباكة الصحية.

وقال الزقم، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتي بدأت بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

وأشار إلى أن الدورة مدتها شهراً كاملاً، وعلى مهنة كهرباء المنازل لمدة أسبوعين، بمعرفة مدربين مؤهلين، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

ولفت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

