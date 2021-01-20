جبالي يفتتح الجلسة العامة لمواجهة وزير التربية والتعليم بملاحظات النواب

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، حيث تشهد مواجهة بين الأعضاء، ووزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، في إطار استعراض برنامج عملهم، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وعرض في جلسة الأحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإنجازات التي تحققت في برنامج (٢٠١٨-٢٠٢٢)، فضلا عن استعراض ما تم تنفيذه في ملفات التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية، والتعليم العالي، والإعلام.

ونظم حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طريقة مناقشة الوزراء، حيث يستعرض كل وزير إنجازات وزارته، ثم تتاح بعد ذلك الفرصة للنواب للتعليق على ما قاله الوزير، ويختتم الوزير التعقيب على ملاحظات النواب، ويعقبها إحالة برنامج الوزارة للجنة المختصة للمناقشة وإعداد تقرير بشأنه.​