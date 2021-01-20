محاجر البيئة بميناء جدة تفسح لـ8400 صادرة وواردة نباتية في 2020م

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وحوالى 3 ملايين رأس من الماشية.. إضافة لتصدير ٦٠٠ إرسالية حيوانية

فسحت محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خلال عام 2020، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ مما يقارب 4500 إرسالية من الواردات النباتية، و1300 إرسالية صادرة نباتية، وتم فسح حوالى ثلاثة ملايين رأس من الماشية.

جاء ذلك بعد الكشف الظاهري والفحص مخبريًّا؛ للتأكد من سلامة الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة إلى المملكة، والذي يتم على مدار الساعة، بعد التأكد من مطابقة المستندات المصاحبة لكل إرسالية وسلامتها ومن ثم فسحها؛ فيما تم تصدير ما يقارب ٦٠٠ إرسالية حيوانية.

وأشار حساب إمارة منطقة مكة على "السناب" لمحجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي، إلى رصد مختبر وزارة البيئة بالميناء الذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، والأمراض المشتركة التي تهدد صحة الإنسان.

ويقوم المختبر بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة.

وتبلغ مساحة المختبر 770 مترًا مربعًا، ويحتوي على: (القسم الإداري، قسم البكتريا، قسم الفيروسات، قسم الطفيليات، قسم الدواجن، القسم البيطري، القسم الزراعي، وحدة PCR، وغرفة استقبال العينات، وغرفة التخلص من العينات، وثلاجة مركزية).

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكنت في عام 2020، من سحب وفحص ما يقارب 170 ألف عينة اختبار بمختبرات ميناء جدة الإسلامي.

وتواصل الوزارة دعم مختبراتها وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة والخبرات العالية، وأجهزة ومعدات متطورة وفائقة الدقة.