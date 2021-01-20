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‎أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف الأمطار خلال 2020م

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‎أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف الأمطار خلال 2020م ‎أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف الأمطار خلال 2020م
تضّمنت إنشاء أنابيب بطول 61.5 ألف متر وتركيب 623 منهولًا

‎أمانة جدة تنجز 6 مشروعات لتصريف الأمطار خلال 2020م

أنجزت أمانة محافظة جدة، بنهاية عام 2020م، ستة مشروعات لشبكات مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، كما أنهت قرابة 90% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة.

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروعات المكتملة حتى نهاية العام الماضي، شملت "مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعًا، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية"، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفًا و500 متر، وتركيب 623 منهولًا، و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وأضاف "الزهراني": تنفيذ المشاريع يسير وفق أربع مراحل؛ تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعًا تقع بالقرب من الشبكات القائمة، بجانب تنفيذ حلول لـ3 أنفاق وسط وغرب جدة، وكذلك استكمال معالجة 135 موقعًا حرجًا.

وأردف: المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، وتركز المرحلة الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة وربطها مع القنوات القائمة، وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة؛ فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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