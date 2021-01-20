أخبار عاجلة

الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

Print
الداخلية: ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة الداخلية: ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:03 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 16283 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 16102أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 181 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 638 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 212 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1176 شيشة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا

إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

شبكة عيون الإخبارية