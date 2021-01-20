داخل حقيبة على متن قطار.. العثور على 4 أطفال حديثي الولادة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر أهالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، على 4 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة، وجرى نقلهم إلى حضانة مستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على 4 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة.

في حقيبة على متن قطار

تلقت إدارة البحث الجنائي بلاغًا بالعثور على طفلة حديثة الولادة، مربوطة الحبل السري، داخل حقيبة بالقطار رقم 776 مميز القادم من القاهرة، أثناء توقفه بمحطة السكة الحديد في سوهاج.

طفلة داخل صندوق قمامة

عثر أهالي شارع الجمهوورية، على رضيعة ترتدي كامل ملابسها أمام أحد العقارات، بينما عثر على طفل ثالث داخل صندوق قمامة بشارع "أسيوط– سوهاج"، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

ملقاة على حافة ترعة

بينما يتوجه المارة إلى أعمالهم، في الصباح الباكر، عثروا على طفلة ترتدي ملابسها كاملة، ملفوفة في بطانية، ملقاة على حافة ترعة مجاورة لطريق "أولاد نصير– الشعارنة" دائرة مركز شرطة سوهاج.

حُررت محاضر بالوقائع بقسمي شرطة أول وثان سوهاج، وجاري العرض على النيابة.