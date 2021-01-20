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اليوم.. بايدن يتولى رئاسة الولايات المتحدة في ظروف استثنائية

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اليوم.. بايدن يتولى رئاسة الولايات المتحدة في ظروف استثنائية اليوم.. بايدن يتولى رئاسة الولايات المتحدة في ظروف استثنائية

مصراوي Masrawy

10:32 ص الأربعاء 20 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

في ظروف استثنائية، يتولى الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، اليوم مهام منصبه رسميا.

وتُقام في العاصمة واشنطن مراسم التنصيب في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش).

وسبقت مراسم التنصيب استعدادات أمنية مكثفة في العاصمة الأمريكية.

فقد انتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن، بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - في 6 يناير، وهو ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ولن يُسمح إلا لعدد محدود بحضور مراسم التنصيب، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة.

ويعد ترامب من أبرز الغائبين، إذ يتوجّه إلى فلوريدا صباح الأربعاء، ليكون أول رئيس يتفادى حضور مراسم تنصيب خلفه، منذ نحو 150 عاما.

وحتى الآن، لم يتقبل ترامب بشكل كامل خسارته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

وغادر بايدن وزوجته جيل منزلهما في ولاية ديلاور الثلاثاء، وتوجها إلى واشنطن، حيث أمضى الرئيس المنتخب 36 عاماً كعضو في مجلس الشيوخ، قبل استلامه منصب نائب الرئيس باراك أوباما من 2008 إلى 2016.

وعشية تنصيبه، قاد بايدن في واشنطن مراسم تأبين للأمريكيين ضحايا مرض كوفيد-19، الذين بلغ عددهم 400 ألف شخص على الأقل.

ويتوجه بايدن الأربعاء إلى البيت الأبيض، ومن ثمّ إلى الكابيتول حيث تُجرى مراسم التنصيب.

ونُصب نحو 200 ألف علم للولايات المتحدة في ساحة " ناشونال مول"، المقابلة لمبنى الكابيتول، لتمثيل الحشود التي لن يكون بوسعها الحضور.

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