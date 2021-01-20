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صحيفة سعودية: الملف الإيراني أبرز التحديات أمام الإدارة الأمريكية الجديدة

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صحيفة سعودية: الملف الإيراني أبرز التحديات أمام الإدارة الأمريكية الجديدة صحيفة سعودية: الملف الإيراني أبرز التحديات أمام الإدارة الأمريكية الجديدة

مصراوي Masrawy

10:26 ص الأربعاء 20 يناير 2021

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة "اليوم" ، أن المملكة تتطلع لتعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة في الملف الأمني والإقليمي ومواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة المدعومة من نظام إيران، مشيرة إلى أن تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حدث يعلن انطلاقة فترة من عهد جديد في البيت الأبيض ومن علاقات الـولايات المتحدة مع دول العالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (العالم يرفض منهجية الإرهاب ) اليوم الأربعاء - أن التحديات والملفات التي تنتظر الرئيس بايدن متنوعة ومتشعبة بتنوع تفاصيلها ومؤثراتها، وتأتي جائحة كورونا المستجد، بالإضافة لمكافحة الإرهاب والدول الراعية له وعلى رأسها النظام الإيراني، كأبرز هذه التحديات وسط بقية ما يتزاحم من القضايا العالمية.

وأوضحت أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قائمة منذ ما يزيد على 75 عاما، مشيرة إلى أنها علاقات تاريخية وإستراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، وظلت على مدى سنوات وعقود تتسم بالثبات العام.

واختتمت الصحيفة بالقول "إن المملكة تتطلع إلى تعزيز المصالح المتبادلة مع الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والاستثمار إضافة إلى التعاون العسكري والأمني، كما أن التقارب في وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا الدولية، سيكون أبرز الأسس التي تنطلق منها أبعاد هذه العلاقة للمرحلة القادمة، امتدادا لتاريخ العلاقات العريق بين البلدين".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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