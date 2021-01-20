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بالصور.. طوارئ في شوارع دمياط استعدادًا لمواجهة النوة

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بالصور.. طوارئ في شوارع دمياط استعدادًا لمواجهة النوة بالصور.. طوارئ في شوارع دمياط استعدادًا لمواجهة النوة

مصراوي Masrawy

10:49 ص الأربعاء 20 يناير 2021

دمياط– محمد إبراهيم:
شنت الوحدات المحلية بدمياط حملة لكسح مياه الأمطار، وتطهير البالوعات ورفع الإشغالات بشوارع رأس البر ودمياط الجديدة والزرقا، عقب هطول الأمطار، صباح اليوم الأربعاء.
وفي رأس البر، تحرك مسؤولو الوحدة المحلية لرفع المياه المتراكمة في الشوارع، عن طريق سيارات شفط المياه إلى جانب تسليك البالوعات، وتأمين أعمدة الإنارة.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن المحافظة عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كافة الأجهزة المعنية، وجرى التأكد من جاهزية كافة معدات الكسح، وسيارت شفط المياه التابعة للوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع والمعالجة.
وأضافت: "جرى تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، وعقد غرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة".

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