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الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ رئيس مجلس النواب

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الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ رئيس مجلس النواب الأمين العام لجامعة الدول العربية يهنئ رئيس مجلس النواب

مصراوي Masrawy

10:58 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بمكتبه- صباح اليوم- أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ومحمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وبحسب بيان صحفي، هنا أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، في مستهل اللقاء، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بانتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله لخدمة الوطن خاصة في تلك المرحلة التى تشهد فيها الدولة المصرية طفرة تنموية في كافة المجالات، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح ، مؤكداً على أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية.

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن امتنانه للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التقدير والتهنئة الرقيقة، مؤكداً دعم مجلس النواب المصري لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية، ومشدداً في ذلك الصدد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحت قيادة فخامة الرئيس عبالفتاح السيسي لا تألو جهداً في دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراضاً مشتركاً لمجمل تطورات الأوضاع في العالم العربي خاصة في ظل التحديات الوجودية التى تواجه منطقتنا العربية، وهو الأمر الذي يستدعى تعزيز التضامن العربي المشترك صوناً للأمن القومي العربي.

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مصراوي Masrawy

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