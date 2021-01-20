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قرغيزستان تطلب من 500 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا

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قرغيزستان تطلب من روسيا 500 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا قرغيزستان تطلب من 500 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا

مصراوي Masrawy

10:39 ص الأربعاء 20 يناير 2021

بيشكيك - أ ش أ
قال وزير الصحة القرغيزي عليم قادر بيشينالييف، إن بلاده طلبت من تزويدها بنصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.
وأضاف بيشينالييف، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الأربعاء، أنه تم إرسال خطاب من قيادة قرغيزستان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلب 500 ألف جرعة من اللقاح.. مشيرا إلى تم استلام الموافقة المبدئية على ذلك من وزارة الصحة الروسية.
وأكد أن الوضع المتعلق بانتشار كوفيد-19 في بلاده يبقى معقدا، مشددا على ضرورة تنفيذ التطعيم ضد المرض للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأشار وزير الصحة القرغيزي إلى أنه تم عرض تزويد بلاده بـ 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية، لكن هذا اللقاح يجب أن يحفظ في درجات حرارة منخفضة جدا - عند 70 درجة تحت الصفر، وهي شروط لا يمكن توفيرها بالبلاد، منوها بأنه يتم حفظ اللقاح الروسي في درجات حرارة من -2 إلى -18 درجة.

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