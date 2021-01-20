المرشح لـ"البنتاجون": إيران تمثّل تهديدًا قويًّا لحلفائنا وقواتنا بالشرق الأوسط

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"أوستن": إذا حصلت طهران على قدرة نووية سيكون التعامل معها أكثر صعوبة

قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جوبايدن، وجّه لويد أوستن، المرشح لوزارة الدفاع (البنتاغون)، رسالة قوية إلى إيران؛ مؤكدًا أنها "تمثل تهديدًا لحلفاء أمريكا وقواتها في الشرق الأوسط".

أوستن، خلال جلسة الاستماع لمناقشة التصديق على تعيينه، قال: "لا تزال إيران عنصرًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة، تمثل تهديدًا لشركائنا وللقوات التي ننشرها هناك".

وأضاف المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، أنه "إذا حصلت إيران على قدرة نووية في أي وقت؛ فسيكون التعامل معها بشأن أي مشكلة في المنطقة أكثر صعوبة بسبب ذلك".

وبحسب "رويترز"، كان أنتوني بلينكن، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لوزارة الخارجية، قد أوضح خلال جلسة المصادقة على تعيينه في المنصب في مجلس الشيوخ، "أن الوقت الذي ستستغرقه إيران لصنع مادة انشطارية تكفي لصنع سلاح نووي واحد؛ قد تراجع إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، بعد أن كان أكثر من عام بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وقال بلينكن للمشرعين: "الوقت الذي سيستغرقه إنتاج إيران مادة انشطارية كافية لصنع سلاح واحد تراجع من أكثر من عام -مثلما تقضي خطة العمل الشاملة المشتركة- إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، استنادًا إلى التقارير المعلنة على الأقل".