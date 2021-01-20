"العقاري" يوقّع اتفاقية ربط مع التطبيقات العقارية لتفعيل حصول المستفيدين على أفضل التوصيات

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الأولى من نوعها بهدف تفعيل مشروع نظام الوساطة لتحسين تجربة الأسر للحصول على المسكن

وقّع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية تعاون لربط خدمة المستشار العقاري مع منصة "عقارز"؛ أحد التطبيقات العقارية في السوق المحلي، بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي.

وتعد الاتفاقية التي وقعها عن الصندوق المدير التنفيذي لقطاع تجربة المواطن وليد النزهان؛ وعن التطبيق أحمد بن صالح الذويخ؛ الأولى من نوعها بهدف تفعيل مشروع نظام الوساطة العقارية لتحسين تجربة الأسر السعودية للحصول على المسكن المناسب.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي؛ أن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وتعد اللبنة الأولى لربط المنصّات التي تُقدم خدمات الوساطة العقارية بخدمات الصندوق بهدف تسهيل بحث الأسر السعودية عن المسكن الملائم في مناطق المملكة، موضحاً أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها لزيادة الخيارات السكنية أمام المستفيدين ولتسريع حصولهم على السكن الملائم.

وأضاف العصيمي؛ أن الاتفاقية مع "عقارز" تستهدف توفير التطبيق العقاري أفضل 5 خيارات سكنية من السوق للمستفيدين المؤهلين للدعم السكني تتنوّع ما بين الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مناطق المملكة، ضمن مشروع الوساطة العقارية، إلى جانب أفضل 5 توصيات تمويلية يقدمها تطبيق المستشار العقاري؛ ما يتيح للمستفيد الحصول على أفضل الخيارات التمويلية من الجهات المالية وأفضل الخيارات السكنية من السوق العقاري.

وأشار إلى أن الشراكة مع التطبيقات العقارية ستوفر عروض بيعية في مختلف مدن المملكة ومناطقها من خلال خرائط لتحديد مواقع العقارات بكل دقة، وتقديم المعلومات الدقيقة عن العقار؛ ما يسهم في اختصار الجهد والوقت على الأسر السعودية لإيجاد المسكن المناسب، لافتاً إلى أن أعداد المستفيدين المسجلين في "المستشار العقاري" تتجاوز 100 ألف مستفيد.

ونوّه إلى أن الخدمات والبرامج التمويلية والسكنية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل أسهمت في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة من تملك منزلها الأول خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية 2020، وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع الجهات التمويلية ومؤسسات القطاع الخاص، علاوة على إيجاد حلول تقنية ميسرة تتضمن أكثر من 40 خدمة إلكترونية.

يُذكر أن خدمة المستشار العقاري التي يقدمها صندوق التنمية العقارية إلكترونياً فازت بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية في 2020، نظير ما يقدمه من خدمات لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الملائم، بتقديم توصيات لحلول تمويلية بشكل إلكتروني ميُسر بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030م- لرفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول 2030.صندوق التنمية العقارية