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والدة طفلة " التعرية": أنقذوني من زوجي

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والدة طفلة "فيديو التعرية": أنقذوني من زوجي والدة طفلة " التعرية": أنقذوني من زوجي

مصراوي Masrawy

08:15 ص الأربعاء 20 يناير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

تفاصيل جديدة كشفتها "آمال. ب. م" والدة الرضيعة التي جردها والدها من ملابسها وألقاها بوسط الشارع عارية في قرية بانوب التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

أكدت السيدة، في حديث خاص لـ"مصراوي"، أن زوجها دائم الخلاف معها، والاعتداء عليها، حتى أنه صورها عارية وأجبرها على ترديد ألفاظ بذيئة تحت تهديد السلاح، فضلاً عن إجبارها على توقيع إيصالات أمانة باسمه، على حد قولها.

وفي استغاثة لنجدتها وطفلتها، قالت: "أرجوكم عاوزة المساعدة تعبت من زوجي ضرب وإهانة وشتيمة ولا يستطيع أحد السيطرة عليه لأنه إنسان ظالم يتعاطى المخدرات".

ناشدت السيدة أيضًا تدخل الرئيس عبدالفتاح واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للإسراع في ضبط زوجها الهارب بعد فعلته.

وكان مصدر أمني كشف هوية المتهم ويُدعى "رمضان. ح. ر - 38سنة"، يعمل فني صيانة وصناعة مخابز.

وأوضح المصدر أنه أثناء الواقعة جذب المتهم طفلته من والدتها وتركها في الشارع في الصقيع، انتقامًا من زوجته، إثر خلافات أسرية بينهما.

أشار المصدر أيضًا إلى أن اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، وجه بسرعة ضبط مرتكب الواقعة والذي فر هاربًا، بينما حرر المحضر اللازم بالواقعة.

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