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الدقهلية - رامي محمود:

كشف مصدر في مديرية أمن الدقهلية تفاصيل جديدة بشأن فيديو تجريد رضيعة من ملابسها في أحد شوارع المحافظة.

قال المصدر إن الفيديو المتداول تبين أنه لشخص يُدعى "رمضان. ح. ر - 38سنة"، مقيم بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه.

وأوضح المصدر أيضًا أن المذكور مرتكب الواقعة يعمل فني صيانة وصناعة مخابز، وأنه أثناء الواقعة جذب الطفلة من والدتها وتركها في الشارع في الصقيع، وسط منعه انتقامًا من زوجته، إثر خلافات أسرية بينهما.

أشار المصدر إلى أن اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، وجه بسرعة ضبط مرتكب الواقعة والذي فر هاربًا، بينما حرر المحضر اللازم بالواقعة.

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