استعدادا للامتحانات.. ننشر جدول تسكين طلاب الفرق النهائية بكليات طب الأزهر بالقاهرة والأقاليم

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تبدأ جامعة الأزهر، صباح اليوم، تسكين طلاب وطالبات الفرقة السادسة بكليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط "، استعدادا لاستكمال امتحانات نهاية العام السبت المقبل.

وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن قرار بدء التسكين تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، في إطار الحرص على مصلحة الطلاب، خاصة قبيل بدء الامتحانات النهائية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم وضع جدول للتسكين، تضمن الآتي:

التسكين بالمدينة الجامعية لطلاب وطالبات المحافظات النائية، اليوم الأربعاء، ومحافظات الصعيد تباعًا.

ـ تسكين طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري، غدا الخميس.

- التسكين بالمدن الجامعية في أسيوط لطلاب وطالبات محافظات الوجه البحري، اليوم الأربعاء، وباقي طلاب محافظات الصعيد تباعًا.

التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بدمياط، اليوم الأربعاء، لطلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي، ومحافظات الوجه البحري، غدا.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر، على أن عملية التسكين تتم بعد استيفاء الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة لذلك.

كان الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أعلن بدء استكمال امتحانات المواد المتبقية لطلاب الفرقة النهائية بكليات الطب بجامعة الأزهر (طلاب وطالبات الفرقة السادسة) يوم السبت القادم الموافق 23 من يناير الجاري.

وأوضح عميد كلية الطب، أن طلاب الفرق النهائية بدأوا اختبارات نهاية العام في ديسمبر الماضي، وقاربوا على الانتهاء منها، إلا أنها توقفت بعد قرار تعليق وجميع أعمال الامتحانات.

وناشد عميد كلية الطب، جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات أثناء الامتحانات.