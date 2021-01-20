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استمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة وموعد التحسن

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استمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة وموعد التحسن استمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة وموعد التحسن

مصراوي Masrawy

10:37 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى مساء اليوم، على أن يستقر الطقس بشكل كبير غدًا الخميس وتعود الأجواء لمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف الخبراء، أن مع بداية اليوم الأربعاء، تكاثر السحب المنخفضة خاصة على السواحل الشرقية، وأيضًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال غرب القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابع لخبراء، يبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية على السواحل الغربية بعد ظهر اليوم مع استمرار نشاط الرياح الذي يعمل على مزيد من برودة الطقس كما يستمر ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط.

وأكد الخبراء، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 17- 9، السواحل الشمالية 16- 11، جنوب سيناء 20- 14، شمال الصعيد 18- 8، جنوب الصعيد 20- 9.​

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