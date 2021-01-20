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يعرب عن تقديره لدور "المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية"

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السيسي يعرب عن تقديره لدور "المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية" يعرب عن تقديره لدور "المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية"

مصراوي Masrawy

10:30 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي؛ تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".​

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