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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولي؛ تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".​