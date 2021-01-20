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"الإسكان": بدء تسليم 820 وحدة سكنية بمنطقة أرض مطار إمبابة 31 يناير

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"الإسكان": بدء تسليم 820 وحدة سكنية بمنطقة أرض مطار إمبابة 31 يناير "الإسكان": بدء تسليم 820 وحدة سكنية بمنطقة أرض مطار إمبابة 31 يناير

مصراوي Masrawy

10:24 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه سيبدأ يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري، تسليم 820 وحدة سكنية (41 عمارة) تم طرحها بالمرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، للفائزين بها، حيث يتم التسليم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ولمدة 12 أسبوعاً.

وأوضح المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم التنسيق بين الهيئة، وبنك التعمير والإسكان، بشأن إرسال رسائل نصية للعملاء المُخصص لهم الوحدات، طبقاً للجداول الزمنية المحددة للتسليم، موضحاً أنه سيتم تسليم عمارات أرقام (1 – 11 – 13 – 14) فى الأسبوع الأول، وعمارات أرقام (2 – 3 – 15) فى الأسبوع الثانى، وعمارات أرقام (10 – 16 – 17 – 18) فى الأسبوع الثالث، وعمارات أرقام (4 – 19 – 20) فى الأسبوع الرابع.

وتابع: "عمارات أرقام (12 – 5 – 22 – 27) فى الأسبوع الخامس، وعمارات أرقام (6 – 28 – 29) فى الاسبوع السادس، وعمارات أرقام (7 – 30 – 31 – 32) فى الأسبوع السابع، وعمارات أرقام (8 – 9 – 34) فى الأسبوع الثامن، وعمارات أرقام (21 – 36 – 38 – 24) فى الأسبوع التاسع، وعمارات أرقام (23 – 33 – 39) فى الأسبوع العاشر، وعمارات أرقام (25 – 35 – 40) فى الأسبوع الحادى عشر، وعمارات أرقام (26 – 41 – 37) فى الأسبوع الثانى عشر".​

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