قبيل تنصيب بايدن.. ترشيح دبلوماسي بارز وزيرا لخارجية كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

سول- (د ب أ):

رشح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إين شخصية بارزة في فريق المفاوضات مع بيونجيانج ليكون وزيرا لخارجية كوريا الجنوبية.

فيما تعهد أنتوني بلينكين، مرشح إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية بمراجعة "النهج الأمريكي بأسره" تجاه كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأربعاء.

ورشح مون، الأربعاء، تشونج ايوي-يونج، الذي كان يتولى منصب مدير مجلس الأمن القومي، لمنصب وزيرالخارجية.

وسوف يحل محل وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-وا، وهي واحدة من أبرز أعضاء حكومة مون.

وتشونج هو "خبير كرس حياته بأكملها لمجال الدبلوماسية والأمن" طبقا لما ذكره تشونج مان-هو، وهو أحد سكرتارية الاتصال العام بمكتب الرئيس الكوري الجنوبي.

يأتي ذلك بعد أن قال مون هذا الأسبوع إنه يريد عقد قمة مبكرة مع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن للمساعدة في إحياء المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقال بلينكين أمام جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي عقدت في واشنطن أمس الثلاثاء للتصديق على التعيينات الأمريكية الجديدة إنه سيتم إجراء مشاورات مع الحلفاء الآسيويين، فيما تجرى الإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة حول سياستها تجاه كوريا الشمالية.