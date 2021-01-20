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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد

طالبت شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، ركابها المسافرين إلى الاردن، إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية من أحد المراكز الصحية المعتمدة في مصر، وذلك بحد أقصى خلال 72 ساعة، قبل إقلاع الرحلة، كما طالبت ركابها ضرورة توفير وثيقة تأمين تغطي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحميل تطبيق "Aman – أمان" لمتابعة الحالة الصحية للمسافرين إلى دولة الأردن قبل السفر .

واشارت الشركة انه علي الركاب المسافرين هناك ملأ البيانات المطلوبة وفقًا للنماذج الصحية التالية:(أضغط هنا : أضغط هنا)

وأكدت الشركة على المسافرين إلى الأردن، أنه سيتم إجراء تحليل إضافي للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، وذلك لدى الوصول مقابل قيمة إضافية يتم تحصيلها من كل راكب قبل صعود الطائرة.

واشارت الشركة الي انه يُستثنى من هذا القرار الأطفال دون الخمس سنوات أو الركاب الحاملين QR الخاص بمنصة السفر إلى دولة الأردن ، وقالت الشركة لمراجعة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى مختلف الدول، يُرجى من الركاب زيارة الموقع الإلكتروني أضغط هنا.​