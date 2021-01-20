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الصحة العالمية: تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا في 60 دولة

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الصحة العالمية: تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا في 60 دولة الصحة العالمية: تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا في 60 دولة

مصراوي Masrawy

10:13 ص الأربعاء 20 يناير 2021

جنيف- أ ش أ:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن 60 دولة حتى الآن سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة من المستجد والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية أنه من بين هذه الدول التي أعلنت تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل والهند وإسبانيا.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت الاثنين تسجيل 122 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في 20 ولاية أمريكية، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تمثل العدد الإجمالي للحالات الموجودة في الولايات المتحدة، بل تمثل تلك التي تم اكتشافها من خلال إجراء التحاليل.

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