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على الورق بقالة.. إغلاق صيدليتين بدون ترخيص في سوهاج

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على الورق بقالة.. إغلاق صيدليتين بدون ترخيص في سوهاج على الورق بقالة.. إغلاق صيدليتين بدون ترخيص في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:27 ص الأربعاء 20 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أغلقت الإدارة الصحية بمركز دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج برئاسة الدكتور عبدالرحيم حسن، صيدليتين غير مرخصتين، بقرية نقنق ونجع العزبة.

وقال "مدير الإدارة الصحية بدار السلام إن المنشأتين اللتين جرى إغلاقهما مرخصين محال بقالة وعلى الواقع تعملان صيدلية، ومعلق على واجهاتها لافتات وهمية، وأن القائمين على البيع في هذه المنشآت ليسوا صيادلة.

ولفت مدير الإدارة الصحية، إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة العامة، التي وجهت للمتهمين تهم الاتجار وبيع الأدوية بأماكن غير مرخصة، وإدارة منشآت ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

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