تفاصيل الحالة الصحية لـ"الرضيعة العارية" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

قالت "أمال. ب" 19 عامًا، والدة الرضيعة العارية بشوارع الدقهلية، أن زوجها اعتاد تعريتها وتصويرها، ولكنها فوجئت به هذه المرة ينزع ملابس ابنته عنها ويرمي بها في الشارع، مؤكدة أن حالة ابنتها الصحية سيئة، وأنها أصيبت بنزلة شعبية حادة.

وأضافت: "تركت منزل الزوجية منذ 3 أشهر لوجود خلافات دائمة مع زوجها، وذهبت لمنزل والدي، بسبب تعمد زوجي تشويه سمعتي في المنطقة التي أسكن فيها".

وأكملت:" الحمد لله ربنا لم يرزقني منه بأولاد آخرين؛ والحمل الأول لم يكتمل بسبب ضربه المبرح لي، وحدث إجهاض".

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https://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2021/1/20/1955029