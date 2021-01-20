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الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية
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الأحد 24 يناير 2021 10:23 مساءً
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة"
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية
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الأحد 24 يناير 2021 09:59 مساءً
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق
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الأحد 24 يناير 2021 09:59 مساءً
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟
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الأحد 24 يناير 2021 09:59 مساءً
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق
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الأحد 24 يناير 2021 09:57 مساءً
إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي
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الأحد 24 يناير 2021 09:57 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أبو يغني لسعد عبدالوهاب الدنيا ريشة في هوا ويري روح محمد فوزي ومراد منير في أغانيه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 20 يناير 2021 10:13 صباحاً
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