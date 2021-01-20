أخبار عاجلة

الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية -
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

أزمة كورونا: مستشفيات لندن تشهد أيامها الأسوأ منذ بداية الجائحة

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أنا الشاهد: الدمية هيلدا العصرية والمحجبة

أنا الشاهد: الدمية هيلدا العصرية والمحجبة

أنا الشاهد: البحث العلمي: رحلة تواجه صعوبات.

أنا الشاهد: البحث العلمي: رحلة تواجه صعوبات.

نساء التحرير مابين 2011 و2021

نساء التحرير مابين 2011 و2021

كيف يتعامل بايدن مع إرث أربع سنوات من حكم ترامب؟ | نقطة حوار

كيف يتعامل بايدن مع إرث أربع سنوات من حكم ترامب؟ | نقطة حوار

شبكة عيون الإخبارية