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مدير تعليم صبيا: توسعنا في خدمة التعليم بـ9 محافظات ونحتاج لمشرفين مختصين

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مدير تعليم صبيا: توسعنا في خدمة التعليم بـ9 محافظات ونحتاج لمشرفين مختصين مدير تعليم صبيا: توسعنا في خدمة التعليم بـ9 محافظات ونحتاج لمشرفين مختصين
لفت إلى ضرورة العمل على تحسين الأداء وتحفيز المعلمين على الولاء لمهنتهم

مدير تعليم صبيا: توسعنا في خدمة التعليم بـ9 محافظات ونحتاج لمشرفين مختصين

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، أن توسع الخدمات التعليمية بصبيا الذي يشمل تسع محافظات بتضاريسها المختلفة؛ يفرض الحاجة لوجود مشرفين متخصصين في عدة مهام، وإعداد الخطط لسد العجز في تغطية بعض المدارس، واستغلال التقنية لتطوير أداء المعلم.

ولفت "خرمي" إلى ضرورة العمل على تحسين الأداء وتحفيز المعلمين على الولاء لمهنتهم، وتمثيل القدوة الحسنة، واكتساب المشرفين والمشرفات لمهارة التخطيط التي ستنعكس إيجابًا على جودة الأداء في الميدان، وأن يكون لدينا روح عالية لتفعيل كل ما يحقق رؤية الوزارة والإدارة والمدارس لتحقيق رؤية الوطن وريادة البلاد على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الإدارة للمشرفين والمشرفات بالإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم في ٩ محافظات.

وأكد "خرمي" في بداية اللقاء أن هذا العام يمر بتطورات كبيرة في الخطط المدرسية والمنهجية؛ مما يتطلب تطور أدوار المشرفين بأن يكونوا على قدر التطوير المهني والمهارات التي ترتقي بالمعلم، والحاجة الماسة لزيادة الفاعلية والاتصال التي يقوم بها المشرف ما بين المدرسة وإدارة التعليم، وتعزيز قدرته على تحليل استمارة الزيارة، ونقل الحالة التعليمية العامة التي تساعد الإدارة في اتخاذ القرار.

وتناول الاجتماع عدة نقاط عن الخطة المطورة للمدارس، ونِسَب دخول المشرفين والمعلمين على المنصة والإجراءات المتخذة، ودور المشرفين في متابعة دخول المعلمين على المنصة، وفاعلية أدائهم، والفاقد التعليمي قياسه ومتابعته، واستمارة تقييم أداء المعلم في نور وآلية وصولها واعتمادها من المعنيين. وتخلل اللقاء العديد من المداخلات، واختتم بعدة توصيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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