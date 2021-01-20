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يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016

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ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016

مصراوي Masrawy

06:23 ص الأربعاء 20 يناير 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ، بالكشف عن وثائق تخص التحقيقات الفيدرالية في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.
ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء .
يأتي القرار في آخر يوم لإدارة ترامب، ونوه الرئيس الأمريكي، في مذكرة، بأن بعض الوثائق تم حذفها، لإتاحة نشرها علنا.
ولطالما زعم ترامب رغبته في إثبات أن الديمقراطيين كانوا يسعون إزاحته عن منصبه.
وأقر مجلس النواب الأمريكي لائحة اتهامات "باستغلال القوة وإعاقة الكونجرس"، بحق ترامب في 18 ديسمبر عام 2019، في خطوة سعت لعزله، إلا أن مجلس الشيوخ أعلن براءته من تلك التهم.

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