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إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر

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إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر

مصراوي Masrawy

06:11 ص الأربعاء 20 يناير 2021

جاكرتا - (د ب أ):
رحّلت إندونيسيا امرأة أمريكية بسبب تغريدات لها على موقع تويتر، قالت سلطات الهجرة اليوم الأربعاء عنها إنها شجعت أجانب آخرين على الانتقال إلى مقاطعة بالي أثناء تفشي .

وتم استجواب كريستين جراي وصديقتها سوندرا من قبل مسؤولي الهجرة ، الثلاثاء، بعد مناقشة ساخنة عبر الإنترنت حول منشوراتها على تويتر ، والتي تم حذفها منذ ذلك الحين.

وقال جامارولي هوتاوروك، مدير إدارة الهجرة المحلية إن تغريدات جراي التي تدعو الأجانب الآخرين إلى الانتقال إلى بالي أثناء جائحة، تنتهك بروتوكول السفر الدولي.

وفي تغريداتها ، أشارت جراي إلى تكلفة المعيشة الرخيصة وقالت إنها وصديقتها تمكنتا من "تحسين نمط حياتهما".

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