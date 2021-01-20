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تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس

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تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس

مصراوي Masrawy

06:04 ص الأربعاء 20 يناير 2021

طرابلس - (د ب أ) :
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وجرح وأربعة آخرون في حريق بالأكاديمية البحرية في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفاد موقع بوابة أفريقيا .

وفي سياق متصل ذكر موقع "بوابة الوسط" أن رئاسة أركان أكاديمية الدراسات البحرية، أعلنت في وقت سابق من ليل الثلاثاء/الأربعاء، بوقوع حريق نتج عن انفجار بأحد مخازن الذخيرة القديمة بمقر الأكاديمية في جنزور.

وبحسب المصدرين فإن اثنين من قيادات الأكاديمية من بين القتلى الذين سقطوا في الحادث.

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