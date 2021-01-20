أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام

مصراوي Masrawy
05:30 ص الأربعاء 20 يناير 2021
كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:
الأربعاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط.
الخميس:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
الجمعة:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
السبت:
- شبورة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.