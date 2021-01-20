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أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

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أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن القاهرة تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وكذلم الوجه البحري والسواحل الشمالية تكون غزيرة أحيانا، كما يوجد رياح مثيرة للرمال على جنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 17- 9، السواحل الشمالية 16- 11، جنوب سيناء 20- 14، شمال الصعيد 18- 8، جنوب الصعيد 20- 9.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الخميس، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 18- 10، السواحل الشمالية 17- 11، جنوب سيناء 21- 14، شمال الصعيد 19- 8، جنوب الصعيد 22- 9.

وتابعت الهيئة: أبرز الظواهر الجوية في طقس الخميس ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة أن طقس الجمعة معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 19- 10، السواحل الشمالية 18- 11، جنوب سيناء 21- 14، شمال الصعيد 20- 10، جنوب الصعيد 24- 9.

وتابعت الهيئة: أبرز الظواهر الجوية في طقس الجمعة ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحري الأحمر.

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