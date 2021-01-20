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مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن في القاهرة الجديدة

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مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن في القاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

04:20 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إجراءات استلام المرحلة الجديدة من شقق "سكن " بمنطقة أرض الجامعات، بواقع 2280.

وقال غنيم لمصراوي، أن الخطوة الأولى لاستلام الحاجز وحدته السكنية يجب التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

وتابع رئيس الجهاز: "الخطوة الثالثة يجب بعد ذلك التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة".

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم كما هي مرفقة في الجدول التالي:​

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