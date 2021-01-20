إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة

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مصراوي Masrawy

غزة - (د ب أ):

أصيب فلسطيني مساء الثلاثاء/الأربعاء بشظايا قذيفة خلال قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مواقع عدة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن "قذيفة مدفعية أطلقتها دبابات الاحتلال سقطت على منزل أحد المواطنين من عائلة عبد الجواد في مخيم المغازي، نقل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع".

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي أن الإصابة لشاب وحالته مستقرة، حيث أصيب في قدمه اليسرى.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع شرق مدينة غزة، وشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، وموقعا شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأضافت أن "مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفة واحدة على الأقل تجاه موقع شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه".

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى أضرار مادية في بعض منازل المواطنين القريبة من الأماكن المستهدفة.