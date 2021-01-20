قبل مثولة للبرلمان.. ملفات تنقذ وزير التعليم من مقصلة التعديل الوزاري

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مصراوي Masrawy

كتب - أسامة علي:

يستعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمثول أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، لعرض موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

واستدعى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للحضور إلى الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، للاستماع لبيان الوزارة وما أنجزته من ملفات خلال الفترة الماضية

ويستعرض مصراوي أبرز ما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال العام الجارى، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز اختبار كورونا

اجتازت وزارة التربية والتعليم، الاختبار المفاجئ والصعب، الذي وضعت فيه جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، مارس الماضي، وقبل نهاية العام الدراسي بشهور قليلة.

الأمر الذي تكرر هذا إلعام، واستعدت له الوزارة، من خلال وضع خطة دقيقة للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، من بداية العام الدراسي الحالي، حيث تم تقسيم حضور الطلاب موزعين على أيام الأسبوع مع التزام المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا، مع توفير الوزارة بدائل كثيرة من منصات إلكترونية وقنوات، حيث تم إتاحة المحتوى الرقمى لطلاب المرحلة الثانوية على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، والكتب الورقية فى شكل pdf.

امتحانات

استطاعت وزارة التربية والتعليم عقد امتحان لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2020، رغم انتشار جائحة كورونا.

كما عقدت الوزارة قرابة 10 مليون امتحان إلكترونى خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.

تقدم في مؤشرات التعليم

تقدمت مصر 11 مركزا فى التعليم قبل الجامعى فى مؤشر المعرفة العلمى دوليا، ليصبح ترتيب مصر فى المركز الـ"83" فى التعليم قبل الجامعى عام 2020 بين 138 دولة.

كما حققت تقدما بنحو 23 مركزا فى التعليم الفنى فى نفس المؤشر، نتيجة الخطوات التى اتخذتها الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى.

ملف المعلمين

حصلت الوزارة على قرار رئاسي بزيادة بدلات المعلمين، حيث تم زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، بحيث يستفيد من هذه الزيادة قرابة مليون و400 ألف مدرس، وتصل التكلفة السنوية مليار و800 مليون، وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 75 جنيها إلى 180 جنيها.

التعليم الفني

تسير الوزارة نحو خطط جديدة لإصلاح منظومة التعليم الفني ومنها إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية والتي بدأت سبتمبر 2018، ليصل عدد المدارس حتى الآن نحو 16 مدرس مختلفة التخصصات.

المدارس اليابانية

قامت الوزارة بإنشاء نحو 45 مدرسة مصرية يابانية، والتي بدأت منذ سبتمبر الماضي، ووصل عددها نحو 45 مدرس بمختلف المحافظات.