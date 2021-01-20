أشعلوا النار ببعضهم.. مشاجرة أسرية في كفرالشيخ تنتهي بقتيل ومصابين

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية إبطو التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مشاجرة قوية بين شقيقين، اضرم كلاهما النيران في بعضهما بأسطوانات غاز، داخل شقة أحدهما بحضور شقيقهم الأكبر، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة الآخر وزوجة الشقيق الثالث، الذي فر هاربًا.

أكد شهود عيان من أبناء القرية لـ"مصراوي"، أن هناك خلافات بين الشقيقين "محمد" و"شريف. م. ف"، سببها خلافات ومشاكل بين زوجتيهما، وأثناء تواجدهما في شقة الثاني، بحضور شقيقهم الأكبر "أيمن" شب خلاف بينهم، ما جعلهم يستعينون بأسطوانات الغاز وأضرموا النيران في بعضهما، ووفق ذلك أصيب "محمد"، و"أيمن" بحروق متعددة، بينما فر الثالث "شريف" هربًا، وأصيبت زوجته بحروق.

كانت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة رصدت وصول كل من "محمد. م. ف" 33 عامًا، وشقيقه "أيمن"، 40 عامًا، وزوجة شقيقهما "نعيمة.ع.ف"، 42 عامًا، إلى مستشفى دسوق العام، مصابين بحروق متعددة في أنحاء متفرقة بالجسد.

تبين من التقرير الطبي الخاص بالأول "محمد.م.ف.ع"، إصابته بحرق من الدرجة الثالثة بالوجه والذراعين والصدر والساقين، بنسبة حوالي 72 %، ويستدعى علاجه بتحويله إلى مستشفى الأسكندرية الجامعي، وأثناء تجهيز الحالة للتحويل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب والتنفس، وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي دون استجابة.

كما تبين من التقرير الطبي للمصاب الثاني "أيمن.م.ف" إصابته بحرق كامل بالوجه والرقبة والصدر والبطن والساقين والأطراف العليا والسفلية، ونسبة حروقه 100 %، وحالته العامة سيئة، وجرى تحويله إلى مستشفى الأسكندرية الجامعي، فيما أوضح التقرير الطبي للمصابة الثالثة "نعيمة.ع.ف" إصابتها بحروق في الوجه والذراعين بنسبة 27 %، وجرى تحويلها إلى مستشفى كفرالشيخ العام.

في السياق، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، برئاسة العقيد أحمد سكران، رئيس الفرع، رفقة الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى قرية إبطو، محل الواقعة، وذلك لإجراء المعاينة والفحص.​