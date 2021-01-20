موسكو: لم نخطر الخارجية الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية بقنصيلة نيويورك

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تخطر نظيرتها الأمريكية بمشاكل الاتصالات الهاتفية في القنصلية الروسية في نيويورك ولم تطلب المساعدة.

وأشارت الخارجية إلى أنها أوصت الدبلوماسيين بالاتصال بالشركة التي تقدم خدمات الاتصالات، حسب قناة روسيا اليوم.

وأفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن، بأن "الجانب الأمريكي قطع خطوط هاتف القنصلية العامة الروسية في نيويورك منذ 18(كانون ثان) يناير، وهناك انقطاعات في الإنترنت".

من جهته، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "السلطات الروسية لم تبلغ الخارجية الأمريكية ولم تطلب مساعدتنا فيما يتعلق بأي مشاكل تتعلق بتشغيل خطوط الهاتف في قنصليتها في نيويورك".

وأضاف: "إذا كان صحيحا فهم في مأزق حقا، عليهم الاتصال على الفور بالشركة التي تقدم خدمة الهاتف".