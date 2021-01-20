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بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بدمياط الجديدة

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بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بدمياط الجديدة بدء تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بدمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

03:02 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة في تسليم قطع الأراضى السكنية "الأكثر تميزًا" وأراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة "بيت الوطن" بمنطقة بارك دمياط، في مدينة دمياط الجديدة حتى 4 فبراير المقبل.

أوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية الأكثر تميزًا، القطع من 35 : 44، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 45 : 54، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 55 : 64، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 65 : 74، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 75 : 84، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 85 : 94، يوم الأحد 31/1/2021، والقطع من 95 : 101، ومن 103 : 105، يوم الإثنين 1/2/2021، والقطع من 106 : 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومى الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز "دمياط الجديدة"، أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج المرحلة السابعة بيت الوطن، القطع من 1 : 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12 : 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22 : 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 32 : 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42 : 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52 : 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62 : 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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