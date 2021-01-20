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"" لن يحضر حفل تنصيب "بايدن".. هل أول من يفعلها؟

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"ترامب" لن يحضر حفل تنصيب "بايدن".. هل أول من يفعلها؟ "" لن يحضر حفل تنصيب "بايدن".. هل أول من يفعلها؟
شكك في فوزه وسلامة العملية الانتخابية

ساعات قليلة تفصلنا عن تنصيب الرئيس رقم 46 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في ظل شكوك ومزاعم أطلقها الرئيس المنتهية ولايته دونالد حول سلامة العملية الانتخابية، وهو ما دفعه إلى رفض حضور حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.

حفل التنصيب الرئاسي الذي ستُلغى الكثير من فعالياته -على غير العادة- بسبب أزمة جائحة "كورونا"، سيشهد الغياب الرابع لأحد الرؤساء السابقين ممن رفضوا حضور حفل تنصيب خلفهم.

وسبق أن رفض 3 رؤساء أمريكيين حضور حفل تنصيب خلفائهم لأسباب متعددة، وكان أول من أقدم على تلك السابقة هو جون آدامز، ثاني رئيس للولايات المتحدة، الذي تولي حكم البلاد في الفترة من 1797 إلى 1801.

ويُعد "آدامز" أول من أقام في البيت الأبيض، وقرر مغادرته قبل تنصيب خلفه توماس جيفرسون، والتخلف عن حضور حفل تنصيبه بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية أمامه.

أما ثاني الرؤساء المتخلفين عن حضور حفل التنصيب الرئاسي كان جون كوينسي آدامز (نجل الرئيس جون آدامز)، ومثل والده قرر التخلف عن حضور حفل تنصيب أندرو جاكسون بعد أن خسر جولة الانتخابات لفترة ثانية في مواجهته.

فيما أدى رفض الرئيس الأمريكي يوليسيس جرانت رفضه ركوب نفس عربة سلفه أندرو جونسون، إلى غضب الأخير، وامتناعه عن حضور حفل تنصيب خلفه "جرانت".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيؤدي القَسَم في الجهة الغربية من مبنى الكونجرس عند الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت واشنطن (الثامنة مساء بتوقيت ) من يوم الأربعاء 20 يناير، كما ستؤدي نائبته كامالا هاريس القَسَم في الموقع نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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