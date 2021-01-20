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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة" اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بـ"سحل فتاة النزهة"

مصراوي Masrawy

12:32 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:
تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها.

وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد مصلح أحالت المتهمة (مخلى سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه) للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ.

وقالت شقيقة المجني عليها "ندى. ا" طالبة جامعية إنها تقيم بمنطقة مدينة نصر، وأن شقيقتها طالبة بجامعة بنها، اعتادت زيارتها كل فترة.

وأوضحت أنه يوم الحادث اتصلت بها فوجدت هاتفها مغلقا وبعد دقائق تم فتح الهاتف، واتصلت ثانية فأخبرها المجيب أن شقيقتها صدمتها سيارة وتوفت.
وتبين من كاميرات المراقبة أن الطالبة كانت تحاول عبور شارع بمساكن شيراتون، وفوجئت بسيارة مسرعة صدمتها وسحبتها عدة كيلومترات.

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