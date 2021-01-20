الحزم يواصل مسلسل الانتصارات .. والدرعية يعود بفوز ثمين من ميدان جدة

★ ★ ★ ★ ★

في افتتاح مباريات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى

واصل فريق الحزم مسلسل الانتصارات وهذه المرة على مضيفه البكيرية بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي البكيرية ضمن منافسات الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذا الفوز رفع الحزم رصيده إلى 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه الفيحاء الذي سيلعب غدًا بينما تجمد رصيد البكيرية عند 10 نقاط بالمركز الـ19 وما قبل الأخير.

وحقق العدالة فوزًا كبيرًا على ضيفه عرعر بثلاثة أهداف لهدف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) رافعًا رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الرابع في حين توقف رصيد عرعر عند النقطة 12 بالمركز الثامن عشر.

وعلى الملعب الرديف (3) بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نجح الدرعية بالعودة بالنقاط الثلاث بعد فوزه على نظيره فريق جدة بهدفين مقابل هدف، صعد الدرعية إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة بينما بقي رصيد جدة عند النقطة 15 بالمركز الخامس عشر.

وخيّم التعادل السلبي على مواجهة الساحل بضيفه الشعلة والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ليضيف كل فريق نقاطًا لرصيده حيث بات الساحل بالمركز الـ13 برصيد 19 نقطة فيما رفع الشعلة رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وفي آخر مباريات اليوم فاز هجر على ملعبه على نظيره نجران (4-3) ليرتقي للمركز السادس برصيد 27 نقطة في حين تراجع نجران للمركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وتستكمل منافسات الجولة اليوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات يستضيف فيها الفيحاء الثاني النهضة صاحب المركز السابع عشر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويلاقي الجبلين ثالث الترتيب فريق أحد صاحب المركز الـ11 على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، ويحل الجيل ضيفًا على الخليج، بينما يستضيف النجوم الثقبة في آخر مباريات الجولة.