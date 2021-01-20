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: بنينا أعظم في التاريخ ونجحنا في إنتاج لقاحي لكورونا في وقت قياسي

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ترامب: بنينا أعظم اقتصاد في التاريخ ونجحنا في إنتاج لقاحي لكورونا في وقت قياسي : بنينا أعظم في التاريخ ونجحنا في إنتاج لقاحي لكورونا في وقت قياسي

مصراوي Masrawy

11:30 م الثلاثاء 19 يناير 2021

وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، بإدارته وقدرتها على بناء أعظم في تاريخ العالم.

وقال ترامب في خطاب وداع مسجل من البيت الأبيض، مساء الثلاثاء: "لقد استعدنا القوة الأمريكية في الداخل والقيادة الأمريكية في الخارج"، مضيفًا: " أبرمنا اتفاقًا جديدًا مع الصين ولكننا والعالم تعرضنا لهجوم صيني حتى قبل جفاف الحبر الذي وقعنا به الاتفاق".

وقال إن إدارته مررت إصلاحات لنظام العدالة الجنائية، وعين 300 قاض فيدرالي من أجل تفسير الدستور الأمريكي بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه قام بتوقيع قانون تمويل العناية الصحية، ونجحت إدارته في إنتاج لقاحي كورونا بسرعة قياسية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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