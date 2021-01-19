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في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.. ابنة تعلن خطوبتها من الملياردير مايكل بولس

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في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.. ابنة ترامب تعلن خطوبتها من الملياردير مايكل بولس في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض.. ابنة تعلن خطوبتها من الملياردير مايكل بولس

مصراوي Masrawy

10:30 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الولايات المتحدة- (أ ش أ):

أعلنت ابنة دونالد الصغرى تيفاني البالغة من العمر 27 عامًا موافقتها على الخطوبة من صديقها الملياردير مايكل بولس البالغ من العمر 23 عامًا.

وهرعت تيفاني إلى موقع إنستجرام وهو إحدى منصات التواصل الاجتماعي الذي منع والدها دونالد ترامب من استخدامه للإعلان عن هذه الأنباء السعيدة، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت تيفاني إنه كان "شرفًا" أن "تحتفل بالعديد من الأحداث البارزة" في البيت الأبيض أثناء رئاسة والدها، ومن بينها خطوبتها.

وأضافت: "لقد كان شرفًا لي الاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وذكريات رائعة مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل".

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