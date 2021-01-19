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مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تستقيل من منصبها

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مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تستقيل من منصبها مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تستقيل من منصبها

مصراوي Masrawy

10:29 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

استقالت جينا هاسبيل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" من منصبها اليوم الثلاثاء، وهو ما كانت قد هددت به مطلع الشهر الجاري حال إقدام الرئيس دونالد على خطوة متهورة للإطاحة بها من منصبها وتعيين أحد المقربين من طاقمه الاستشاري مكانها.

ونشرت هاسبيل، التي تعد أول سيدة تتولى إدارة الاستخبارات الأمريكية منذ تأسيسها، نبأ استقالتها من منصبها في تغريدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دونما إبداء أسباب اتخاذها هذا القرار .

وتأتي استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية كنهاية لعلاقات متوترة اتسمت بها فترة إدارتها لـ"سي أي أيه" خلال العام الأخير في إدارة ترامب.

ومن جانبها، قدمت المخابرات المركزية الأمريكية، على حسابها على "تويتر" الشكر لـ"هاسبيل" على ما قدمته خلال 36 عامًا.

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