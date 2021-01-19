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"بايدن" يودِّع ولايته باكيًا قبل انتقاله لواشنطن

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"بايدن" يودِّع ولايته باكيًا قبل انتقاله لواشنطن "بايدن" يودِّع ولايته باكيًا قبل انتقاله لواشنطن
في ظل مراسم تنصيب مختلفة تمامًا

بكى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أثناء توديعه ولايته ديلاوير استعدادًا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

جاء ذلك أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن تمهيدًا لتسلُّم السلطة في البيت الأبيض.

وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرًا قال: "أنا فخور بكوني رئيسكم"، مشيرًا إلى أن زوجته طلبت منه ألا يكون عاطفيًّا في خطابه إلا أنه لم يستطع التحكم في دموعه.

وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة تمرُّ بمرحلة صعبة، ألهمته للعودة إلى الخدمة العامة.

ويستعد بايدن لحلف اليمين الدستورية غدًا خلال مراسم تنصيبه في واشنطن؛ ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، لكن مراسم التنصيب تختلف تمامًا عن كل مراسم التنصيب السابقة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتهديدات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها بلاده.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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