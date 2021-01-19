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تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 8 وفيات و 1030 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (1030) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (434) في محافظة العاصمة عمّان.
- (238) في محافظة إربد، منها (20) في الرمثا.
- (89) في محافظة الزرقاء.
- (77) في محافظة البلقاء.
- (47) في محافظة المفرق.
- (44) في محافظة جرش.
- (31) في محافظة عجلون.
- (25) في محافظة الكرك.
- (17) في محافظة الطفيلة.
- (11) في محافظة العقبة.
- (9) في محافظة مأدبا.
- (8) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (315,544) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (11,051) حالة.
- سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4153) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (57) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (445) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (384) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (154) بنسبة إشغال (16%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (73) بنسبة إشغال (8%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1472) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (300,340) حالة.
- تمّ إجراء (22,271) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,594,305) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.62%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

جي بي سي نيوز

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